Как скрыть игры из профиля Steam
Steam делится статистикой активности пользователя по умолчанию. На случай, если вам это не нравится, и вы хотели бы скрыть ее, портал howtogeek.com рассказал, как это сделать.
Через скрытие профиля Steam
Страница профиля в Steam показывает, какие игры запускал пользователь и сколько времени провел в каждой из них за прошедшие две недели. Раньше профили по умолчанию были открыты для просмотра, но Valve закрыла их в одном из обновлений Steam.
Если вы вдруг открывали свой профиль для интеграции какой-либо сторонней платформы, вот как его можно закрыть.
- Запустите Steam.
- Перейдите в свой профиль.
- Нажмите «Редактировать профиль».
- Откройте вкладку «Приватность».
- Переведите «Мой профиль» в режим «Скрытый».
Через изменение статуса пользователя
Если вы не особо стесняетесь своей библиотеки, но не хотите, чтобы друзья получали обновления о том, что вы что-то запустили, можно просто активировать в чате Steam скрытый режим. Для этого нажмите на вкладку «Друзья» и выберите опцию «Невидимка».
Через скрытие игр из библиотеки
- Запустите Steam.
- Перейдите в библиотеку игр.
- Кликните правой клавишей по игре, которую вы хотите скрыть.
- Выберите опцию «Управление» — «Скрыть игру».