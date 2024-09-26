Как скрыть игры из профиля Steam

Steam делится статистикой активности пользователя по умолчанию. На случай, если вам это не нравится, и вы хотели бы скрыть ее, портал howtogeek.com рассказал, как это сделать.

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Через скрытие профиля Steam

Страница профиля в Steam показывает, какие игры запускал пользователь и сколько времени провел в каждой из них за прошедшие две недели. Раньше профили по умолчанию были открыты для просмотра, но Valve закрыла их в одном из обновлений Steam.

Если вы вдруг открывали свой профиль для интеграции какой-либо сторонней платформы, вот как его можно закрыть.

Запустите Steam.

Перейдите в свой профиль.

Нажмите «Редактировать профиль».

Откройте вкладку «Приватность».

Переведите «Мой профиль» в режим «Скрытый».

Через изменение статуса пользователя

Если вы не особо стесняетесь своей библиотеки, но не хотите, чтобы друзья получали обновления о том, что вы что-то запустили, можно просто активировать в чате Steam скрытый режим. Для этого нажмите на вкладку «Друзья» и выберите опцию «Невидимка».

Через скрытие игр из библиотеки