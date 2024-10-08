Лучшие интернет-браузеры для геймеров на Windows

Нужен игровой интернет-браузер для Windows? К счастью, на рынке можно найти несколько вариантов исходя из ваших потребностей. Портал howtogeek.com поделился лучшими рекомендациями.

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Opera GX

Opera GX позиционируется как браузер специально для ПК-геймеров, и неспроста. Панель GX Control позволяет контролировать, сколько ресурсов потребляет браузер: это полезно, если вы не хотите, чтобы приложение слишком нагружало систему. Кроме того, боковая панель Opera GX поддерживает интеграцию с Discord, а GX Corner показывает свежие новости игровой индустрии. Браузер даже предлагает собственный ИИ — чатбот Aria. Правда, для того, чтобы воспользоваться им, нужно завести аккаунт Opera.

Google Chrome

Google Chrome знаменит своей прожорливостью в плане оперативной памяти: даже владельцам игровых ПК лучше свести количество открытых вкладок к минимуму. В то же время, Chrome хорошо подходит для браузерных игр. Из-за того, что каждая вкладка получает собственный запас ресурсов, они могут работать независимо друг от друга. Chrome также обладает самой широкой поддержкой среди разработчиков и регулярно получает обновления HTML5, что помогает добиться наиболее плавного геймплея.

Microsoft Edge

Microsoft Edge будет лучшим браузером для тех, кто пользуется облачной платформой Xbox Cloud Gaming для стриминга игр. Функция Clarity Boost масштабирует качество видео, благодаря чему картинка становится более четкой и насыщенной. В Edge также есть отдельная домашняя страница, посвященная играм, куда можно войти через учетную запись Microsoft.

Brave

Brave не имеет каких-либо уникальных фишек, разработанных для гейминга. Это просто легковесный браузер, разработанный с акцентом на экономный расход ресурсов: он практически не скажется на производительности ПК. Тем не менее, Brave может предложить пару функций приватности, которые наверняка понравятся геймерам. Например, блокировщик рекламы, устраняющий назойливые баннеры и ненужные процессы.