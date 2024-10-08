Что может снизить срок службы ПК?

В Интернете бытует миф, что выключение компьютера якобы сокращает его срок службы. Но это всего лишь заблуждение: на самом деле, если вы беспокоитесь о состоянии своего ПК, нужно учитывать совсем другие вещи. Портал makeuseof.com рассказал, какие именно.

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Скачки напряжения

Скачок напряжения — это внезапное повышение в напоре тока, подаваемого на ПК. Он может быть вызван сбоями в электросети, молниями и, чаще всего, включением/выключением прожорливой бытовой техники дома. При скачке напряжения компьютер получает больше энергии, чем нужно компонентам, что может постепенно привести к повреждениям жесткого диска, процессора, материнской платы и блока питания. В худшем случае перенапряжение способно моментально нанести перманентный вред ПК.

Перегревание

Перегрев — один из самых частых факторов изнашивания ПК. Ни одно электронное устройство не любит тепло. Продолжительный перегрев может значительно снизить срок службы критически важных компонентов, и к нему приводят разные причины. Например, плохая вентиляция, работа ресурсоемких программ в течение долгого времени и загрязнение системного блока пылью.

Чрезмерный оверклокинг

Неосторожный оверклокинг (или «разгон») может крайне заметно ускорить изнашивание ПК, что приводит к преждевременному отказу железа. Да, разгон дает видеокарте и процессору определенные преимущества в плане производительности, но это не значит, что у него нет минусов. ПК начинает выделять дополнительное тепло, и даже с мощной системой жидкостного охлаждения чувствительные компоненты системы подвергнутся стрессу.

Плохая вентиляция

Хороший обдув воздуха крайне важен для стабильной работы ПК, т.к. вентиляция помогает рассеивать тепло, создаваемое компонентами компьютера. Без надлежащей вентиляции система может перегреться, из-за чего эксперты не рекомендуют ставить системный блок в тесные пространства или близко к стене. Постарайтесь не блокировать вентиляционные отверстия.

Редкое техобслуживание

ПК, как и любая другая электроника, нуждается в регулярном техобслуживании — без него компьютер рискует прожить гораздо меньше времени. Причем под техобслуживанием подразумевается целый спектр процедур: от обновления драйверов до очистки системного блока от пыли.