5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

Liminal Void

Мрачный аниме-roguelike для тех, кому Shin Megami Tensei показалась недостаточно странной. Игроку предстоит спускаться все глубже в пограничный мир между реальностью и бездной, собирать магические печати и отбиваться от жутких пространственных демонов. Liminal Void может похвастать крайне ярким визуальным стилем, четырьмя играбельными персонажами и 16 концовками.

Galaxy Burger

Медитативная, расслабляющая игра о приготовлении бургеров для причудливых инопланетян, включая меха-кошку. Да, еду можно готовить и из привычных ингредиентов, однако некоторые клиенты захотят чего-то новенького, и их заказы гарантированно проверят на прочность само определение «бургера». А в свободное от работы время игрок может исследовать галактику в поисках новых аппетитных ингредиентов. В Galaxy Burger даже есть кооператив на восемь человек!

Mika and the Witch’s Mountain

Mika and the Witch’s Mountain — трехмерный платформер о маленькой ведьме, вдохновленный мультфильмом Хаяо Миядзаки «Ведьмина служба доставки». Игроку предстоит доставлять посылки обитателям живописного острова, преодолевая множество необычных препятствий, не говоря уже о бескрайнем океане. По словам разработчика, проект пробудет в раннем доступе Steam полгода.

Never Forgotten

Минималистический 1-битный хоррор для поклонников гротеска. Never Forgotten рассказывает историю о «заброшенном мире, объятом плотью». И хотя игрок может спастись бегством от монстров, населяющих этот мир, время от времени с ними придется сражаться в мини-играх, напоминающих ритм-геймы.

This Is Not Your House

Хоррор-новелла, похожая на какой-то проклятый артефакт эпохи Commodore 64. Протагонист This Is Not Your House возвращается домой и обнаруживает, что в его жилище поселился совершенно незнакомый человек. Как быть? Прибегнуть к насилию или попытаться решить вопрос дипломатией? Поможет ли хоть один из этих вариантов? Игрок сможет узнать об этом в 10 разных концовках.