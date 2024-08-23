Для ММО во вселенной «Властелина колец» до сих пор не нашли ключевую идею
Amazon Games решила напомнить игрокам, что в разработке находится пока ещё безымянная ММО во вселенной «Властелина колец». Её анонсировали ещё весной прошлого года, однако, несмотря на прошедшее время, игра всё ещё находится на ранней стадии разработки.
Это можно понять по словам Кристофа Хартманна, босса Amazon Games. В беседе с прессой он заявил, что создатели многопользовательской игры The Lord of the Rings пока ещё не смогли нащупать «ту самую» идею. В случае с ММО создатели хотят найти нечто новое, что будет отличаться от «всех остальных игр».
«Это большая франшиза, это большая игра. Я знаю, что сейчас вы, вероятно, будете рассматривать каждое слово и пытаться вникнуть в него, но, честно говоря, ещё слишком рано вчитываться в каждое слово. Мы всё ещё пытаемся найти зацепку, найти ту идею, потому что мы не хотим просто взять и повторить то, что уже было. Хотя иногда это заманчиво с существующей интеллекутальной собственностью, не в этом смысл», — поделился Хартманн.
Напомним, что над многопользовательским «Властелином колец» трудятся авторы, причастные к New World. Новая игра будет распространяться по всему миру на PC и консолях, но пока никаких деталей об игровом процессе предоставлено не было.
Зато выживалка The Lord of the Rings: Return to Moria доберётся до новых платформ уже 27 августа. Тогда она выйдет в Steam и на Xbox Series вместе с крупным обновлением.