Для ММО во вселенной «Властелина колец» до сих пор не нашли ключевую идею

Amazon Games решила напомнить игрокам, что в разработке находится пока ещё безымянная ММО во вселенной «Властелина колец». Её анонсировали ещё весной прошлого года, однако, несмотря на прошедшее время, игра всё ещё находится на ранней стадии разработки.

© Скриншот

Это можно понять по словам Кристофа Хартманна, босса Amazon Games. В беседе с прессой он заявил, что создатели многопользовательской игры The Lord of the Rings пока ещё не смогли нащупать «ту самую» идею. В случае с ММО создатели хотят найти нечто новое, что будет отличаться от «всех остальных игр».

«Это большая франшиза, это большая игра. Я знаю, что сейчас вы, вероятно, будете рассматривать каждое слово и пытаться вникнуть в него, но, честно говоря, ещё слишком рано вчитываться в каждое слово. Мы всё ещё пытаемся найти зацепку, найти ту идею, потому что мы не хотим просто взять и повторить то, что уже было. Хотя иногда это заманчиво с существующей интеллекутальной собственностью, не в этом смысл», — поделился Хартманн.

Напомним, что над многопользовательским «Властелином колец» трудятся авторы, причастные к New World. Новая игра будет распространяться по всему миру на PC и консолях, но пока никаких деталей об игровом процессе предоставлено не было.

Зато выживалка The Lord of the Rings: Return to Moria доберётся до новых платформ уже 27 августа. Тогда она выйдет в Steam и на Xbox Series вместе с крупным обновлением.