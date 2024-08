Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, август 2024

Поздравляем с последней неделей августа! Конечно, для кого-то это плохие новости, но для игровой индустрии — однозначно хорошие. Перед стартом осеннего бума релизов мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

В Epic Games Store раздают перезапуск Gigantic — гибрида MOBA и hero shooter’а, где две команды по пять игроков бьются бок о бок с гигантскими титанами. Оригинальная версия Gigantic достаточно быстро потеряла поддержку издателя, однако фанатское сообщество поддерживало игру на плаву. Достаточно, чтобы она получила официальный второй шанс на жизнь. Игру можно бесплатно забрать до 29 августа.

А второй игрой еженедельной раздачи стала скандально известная The Callisto Protocol — амбициозный хоррор Гленна Скофилда, создателя Dead Space. По сути, The Callisto Protocol и должна была стать ответом Dead Space после того, как разработчик покинул студию Visceral Games… Но игра, мягко говоря, не оправдала ожиданий. Хотя попробовать ее бесплатно фанатам серии стоит. The Callisto Protocol можно забрать до 29 августа.

В Steam наконец вышел ремастер заключительной третьей части Marathon — серии sci-fi шутеров Bungie, без которой не было бы ни Halo, ни Destiny. Marathon Infinity еще дальше погружается в лор вселенной и уходит в совсем невероятную мету, если копнуть чуть глубже. Перед знакомством с игрой стоит пройти первые две, или хотя бы почитать о сюжете.

В вечер открытия выставки Gamescom в Steam состоялся выход Predecessor: по сути, очередного перезапуска многострадальной MOBA Paragon от Epic Games. Формула осталась без изменений: бои в формате 5 на 5, ростер героев с уникальными способностями, стильная графика и низкий порог вхождения.

Наконец, Square Enix выпустила в Steam официальную демоверсию Final Fantasy XVI для ПК. Издатель подтвердил, что игра выйдет в 2025 году, а пока все желающие могут проверить, потянут ли их компьютеры, пожалуй, самую красивую игру в серии. Демка показывает самое начало сюжета: достаточно, чтобы понять, по нраву ли вам новый, более мрачный тон повествования.