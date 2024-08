Ubisoft выпустила Skull and Bones в Steam и привлекла меньше 400 игроков на пике

Пиратский экшен Skull & Bones доплыла до Steam, но оказался там особо никому не нужен. Пиковый онлайн «новинки» не достиг и 400 человек (394), а прямо сейчас в ней находятся всего 300 игроков по всему миру.

© Скриншот

Это очень мало — особенно для «AAAA-игры». Конечно, релиз Skull and Bones состоялся ещё в феврале, но это игра-сервис с сезонным контентом, которая, по идее, должна привлекать гораздо большую аудиторию.

С релиза Skull and Bones в Steam прошло уже 14 часов, а ещё на игру действует временная скидка в 60%.

Для сравнения вспомним недавние релизы Ubisoft в Steam.

В этом же месяце на платформе вышла метроидвания Prince of Persia The Lost Crown — её пиковый онлайн достиг 1 446 человек. Ещё один «Принц», The Rogue Prince of Persia, доступный в Steam с мая привлёк 849 игроков одновременно.

Июньская Beyond Good & Evil — 20th Anniversary Edition привлекла только 589 человек одновременно, но это всё равно пока больше, чем у Skull and Bones.

Отметим также пиковый онлайн Avatar: Frontiers of Pandora, которая вышла в Steam в июне — 1 117 игроков.

Сейчас в Skull and Bones проходит третий сезон под названием Into the Dragonʼs Wake.

На прошлой неделе Ubisoft представила его сюжетный трейлер, а к старту подготовила свежий трейлер с геймплеем, который можно оценить ниже.