Хоррор Directive 8020 авторов Until Dawn получил системные требования

На днях студия Supermassive Games представила свежий трейлер хоррора The Dark Pictures: Directive 8020, а теперь в сети появились предварительные впечатления прессы и даже системные требования. Начнём по порядку.

© Скриншот

Издание GameSpot посчитало, что Directive 8020 вдохновляется The Thing («Нечто»), но было отмечено, что во время презентации среди источников вдохновения также были фильмы «Чужой» и «Сквозь горизонт». Упор в игре делается на скрытность, а научно-фантастическая тематика следует многими проверенными временем тропами. Это касается даже основной истории.

Исследовательская группа отправилась в глубины космоса, чтобы отыскать новое пристанище для человечества. Время на исходе, но космический корабль теряет крушение. Экипаж понимает, что за ними охотится жуткий инопланетянин. Загвоздка в том, что он умеет принимать облик других людей, поэтому игроки предстоит делать выбор, кому из членов экипажа довериться.

Журналисты отметили важную особенность. Пришелец будет следовать за игроком, но не так, как в других хоррорах, где монстр может телепортироваться и нарушать погружение в игру. Чудовище в Directive 8020 распространило собственную биомассу по всему кораблю, поэтому с её помощью может стремительно перемещаться из разных уголков космического судна.

А ещё в GameSpot считают, что Directive 8020 может напомнить The Last of Us по части скрытного боя. У одного из героев хоррора будет возможность сканировать окружение, а также использовать специальный гаджет для дистанционного открытия дверей и отвлечения противников. Если же попасться в лапы к монстру, то начнётся QTE с попыткой отбиться.

Можно будет и переключаться между разными героями, либо играть в многопользовательском режиме — действия каждого из игроков повлияют на развитие сюжета. А чтобы отличить пришельца от товарища при одиночном прохождении, можно будет использовать разные уловки. Одна из таких заключается в отправке сообщения члену экипажа — пришелец не получит его и не сможет ответить.

Системные требования Directive 8020 получились достаточно высокими. Они следующие:

Минимальные системные требования

Видеокарта — Nvidia RTX 2070 Super или AMD RX5700;

Процессор — Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1600;

Оперативная память — 16 ГБ;

Свободное место — 70 ГБ (рекомендуется SSD).

Рекомендуемые системные требования

Видеокарта — Nvidia RTX 3070 или AMD RX6800;

Процессор — Intel Core i5-12400F или AMD Ryzen 5 5600;

Оперативная память — 16 ГБ;

Свободное место — 70 ГБ (рекомендуется SSD).

Напомним, что Directive 8020 разрабатывается для PC, PlayStation 5 и Xbox Series и выйдет в 2025 году. Пока русскоязычным пользователям на странице в Steam обещан лишь перевод интерфейса, но не субтитров и дубляжа.