Что нового в Civilization 7: впечатления с Gamescom

На выставке Gamescom журналисты смогли впервые попробовать Civilization VII — продолжение легендарной серии 4X-стратегий. Портал PC Gamer вкратце рассказал о главных нововведениях, и, если верить впечатлениям прессы, игра будет заметно отличаться от предшественниц.

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Крупные изменения в механиках

Лидеры больше не привязаны к цивилизациям. На старте игры можно выбрать любого лидера, играя за любую цивилизацию.

Партии отныне разделены на три долгих периода: древность, эпоха географических открытий и современность.

Древность и эпоха открытий заканчиваются кризисами, которые заставят игроков принять определенные политики с негативными эффектами.

При наступлении новой эпохи каждый игрок выбирает новую цивилизацию. Доступный выбор зависит от текущей цивилизации и действий игрока в предыдущем периоде. Помимо этого, каждый период предлагает свои цивилизации на выбор.

Лидеры — не обязательно исторические главы государств.

Стандартные условия победы остались прежними, но теперь игра будет мотивировать добиваться определенных «достижений» по одному из этих условий в первые два периода.

Новая механика: административные центры

Поселенцы теперь строят не города, а административные центры.

Центры не имеют собственной очереди производства: они конвертируют производство прямо в золото.

В центрах можно покупать юниты и здания, расплачиваясь золотом.

Центры можно превратить в города, заплатив определенную цену. Чем больше городов под контролем игрока, тем выше цена.

Центры могут выбирать специализации, чтобы получать определенные бонусы: фермерские городки, шахтерские поселения, военные форты и торговые посты.

Изменения в городах

Города больше не расширяются на новые клетки автоматически. При росте населения игра предлагает выбрать один из прилежащих тайлов.

В игре не будет рабочих. Улучшения клеток, вроде ферм и шахт, строятся автоматически.

Городские клетки теперь разделяются на сельские и городские. На сельских клетках строятся улучшения, но они могут стать городскими, если построить на них здания. Помимо того, районы городов больше не имеют заранее заданных типов.

Некоторые здания отныне считаются «складами» и работают немного иначе. Например, амбар дает +1 пищи за каждую ферму.

Стены можно построить в каждом городском районе; чтобы захватить город, атакующий игрок должен прорвать оборону каждого защищенного района.

При переходе в новую эпоху старые здания теряют свои уникальные эффекты и бонусы, чтобы мотивировать игрока заменить их новыми.

Изменения в юнитах

После приказа о фортификации военные юниты действительно строят маленький форт.

Скауты могут создавать временные башни, чтобы увеличить радиус обзора.

Юниты могут переходить неглубокие реки по умолчанию.

Юниты больше не получают опыт и не растут в уровне. Теперь это привилегия командиров.

Новый тип юнитов: командиры

Командиры — особые военные юниты.

Командиры дают пассивные бонусы союзникам рядом с собой, и это один из тех атрибутов, что можно улучшать по мере прокачки.

Юнитов можно «объединять» с командиром и перемещать одной стопкой.

Командиры могут отдавать приказы близлежащим юнитам, причем приказы дают им дополнительные бонусы.

Новая механика: влияние