В Reanimal авторов Little Nightmares смешались The Wind Waker и Silent Hill 2

Студия Tarsier, создавшая первые две части Little Nightmares, назвала главные источники вдохновения своей новой игры — Reanimal.

Это, по словам нарративного директора Дейва Мервика, The Legend of Zelda: The Wind Waker и Silent Hill 2. В случае первой, The Wind Waker, разработчики постарались передать «ощущение приключения» в рамках «слегка уменьшенного масштаба», а в случае второй, SH2 — чувство «непроглядного и клаустрофобного ужас».

Reanimal — это кошмарное путешествие брата и сестры через настоящий ад в попытке спасти пропавших друзей. Безумные чудовища, напряжённая атмосфера и много опасных ситуаций — всё в лучших традициях Tarsier. Играть можно будет как в одиночку, так и в совместном режиме локально или по сети.

Релиз Reanimal должен состояться «скоро» на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

Что до Little Nightmares, то она получит третью часть в 2025 году, но уже от другой студии разработчиков.