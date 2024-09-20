Как играть в игры на рабочем ноутбуке: полезные советы

Для того, чтобы играть в игры, не нужен дорогой ноутбук — достаточно лишь подойти к вопросу с умом, кое-где поменять настройки и, возможно, купить пару периферийных аксессуаров. Портал howtogeek.com рассказал, как можно играть даже на самом скучном рабочем ноутбуке.

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Подбирайте игры правильно

Прежде чем разбираться с проблемами самого ноутбука, важно понять, подходящие ли игры вы пытаетесь на нем запустить. Для примера, графически тяжелые ААА-релизы, типа EA Sports FC 24, потребуют гораздо больших ресурсов системы, чем условная Ori and the Blind Forest, которая запускается почти на чем угодно.

Для справки, это не значит, что на неигровом ноутбуке можно играть только в старые проекты. Просто надо понимать, какие игры будут по силам машине. Например, пошаговые стратегии, как правило, работают лучше боевиков, т.к. более медленный геймплей может меньше нагружать систему. Да и высокая частота кадров не так важна, потому что вам не понадобится скорость реакции. Хотя и здесь есть исключения: Baldur’s Gate III — не боевик, но даже мощные компьютеры нагружает будь здоров.

Наконец, даже если ваш ноутбук не потянет что-то поновее, нет причин расстраиваться. Среди сравнительно старых игр тоже полно интересных релизов, многие из которых служат источниками вдохновения для современных проектов.

Проверьте системные требования и характеристики ноутбука

Допустим, вы любите красивые, дорогие ААА-игры, но пользуетесь обычным ноутбуком, не претендующим на топовые характеристики. Значит, вам придется снизить настройки графики до средних или низких. Еще один вариант — технологии масштабирования. DLSS и FSR созданы как раз для того, чтобы снижать нагрузку на систему.

Также стоит обратить внимание на оперативную память. Большинство стандартных ноутбуков предлагают всего 8 ГБ RAM — абсолютный минимум для гейминга. Для игр рекомендуются 16 или 32 ГБ. Если вы твердо намерены играть, то, возможно, есть смысл проверить, поддерживает ли ваше устройство расширение оперативной памяти.

А последний важный момент — свободное место на хранилище. Многое зависит от того, сколько игр вы хотите поставить на ноутбук, но имейте в виду, что современные блокбастеры зачастую занимают очень много места. Десятки, иногда и больше сотни гигабайт. Вы вполне можете отделаться SSD на 512 ГБ, но, по-хорошему, для игр нужно что то на 1 или 2 ТБ.

Подумайте об игровой периферии

Трекпад и клавиатура ноутбуков плохо подходят для игр, т.к. эти компоненты зачастую не могут похвастать высоким качеством. Им не хватает маневренности, точности и отклика игровой периферии. Именно поэтому для игр на ноутбуке стоит купить контроллер, или хотя бы отдельную клавиатуру с мышью.

Наушники тоже не будут лишними. Хотя качество встроенных динамиков современных ноутбуков не такое уж и плохое, оно не сравнится со звучанием гарнитуры. Проводные или беспроводные наушники — решать вам, подберите те, что наиболее удобны.

Но, пожалуй, самым важным апгрейдом будет охлаждающая подставка. Из-за своей компактной формы большинство обычных ноутбуков могут страдать от перегрева в играх. Игровые ноутбуки зачастую оснащаются специально оптимизированными системами охлаждения, в отличие от стандартных. Так что лучше помочь старенькому устройству подставкой.