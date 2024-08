В PS Plus добавили «Ведьмака 3», Cult of the Lamb и еще 12 игр

Sony добавила в тарифы PS Plus Extra и Deluxe (Premium) новые игры. Подписчики сервиса получили доступ к 14 тайтлам. Среди них есть «Ведьмак 3», Wild Hearts от EA, Cult of the Lamb, Watch Dogs 2 и другие игры. Каталог классики пополнили несколько частей TimeSplitters, а для PS VR2 добавили Vacation Simulator

© Чемпионат.com

PS Plus Extra — 10 игр

«Ведьмак 3: Дикая Охота»

Wild Hearts

Cult of the Lamb

Watch Dogs 2

Sword Art Online: Last Recollection

Ride 5

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Sword Art Online: Alicization Lycoris

Sword Art Online: Fatal Bullet

Sword Art Online: Hollow Realization.

PS Plus Deluxe или PS Plus Premium — 4 игры