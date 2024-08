Хоррор Tormented Souls 2 с чудовищными монстрами получил 24 минуты геймплея

В сети появился ролик с игровым процессом хоррора Tormented Souls 2, который был анонсирован ещё прошлым летом. Наконец у зрителей получится взглянуть на 24 минуты геймплея, которые включают как исследование локаций, так и встречи с жуткими монстрами, а также демонстрацию инвентаря и использование предметов.

© Скриншот

Примечательным можно назвать вид камеры в Tormented Souls 2. Её угол фиксирован, но меняется в зависимости от локации, а сама камера движется по ходу перемещения главной героини. Это способно вызвать эффект клаустрофобии, а дополнительный страх вызывают и локации: от старых монастырей до сырых подвалов, в тесноте которых будет крайне трудно увернуться от монстров.

Сюжет в Tormented Souls 2 расскажет про Каролину Уокер, которая должна спасти проклятую сестру. В поиске помощи Каролина должна обратиться к сверхъестественным силам, а центральным местом действия станет Пуэрто-Миллер. Этот городок хранит в себе множество религиозных тайн. Среди источников вдохновения разработчики называют оригинальные Resident Evil, Silent Hill и Alone in the Dark.

Релиз сиквела должен состояться в этом году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Оригинальная Tormented Souls вышла в 2021 году и заслужила очень положительные отзывы за свою атмосферу и геймдизайн.