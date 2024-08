Рогалик Dead Cells получил финальное контентное обновление

Создатели Dead Cells выпустили последнее контентное обновление. Оно получило название The End is Near и добавило в рогалик множество новинок: от видов оружия и скинов головы героя до новых мутаций и противников. Например, новый моб Curser (Заклинатель) выпускает самонаводящиеся снаряды, проходящие сквозь стены и вызывающие проклятия.

© Скриншот

Поскольку Dead Cells также является и метроидванией, важной составляющей игры стало исследование мира. В обновлении разработчики добавили новые маршруты между разными локациями. Например, отныне в Крепость Мастера можно попасть из Королевского замка. К слову, с новыми маршрутами обе локации из аддона Return to Castlevania удастся посетить за один раз.

Не обошлось без изменений в настройках. У игроков получится выбрать иконки управления: как оригинальные, так и увеличенные и даже с новым дизайном. Большое внимание было уделено опциям настройки камеры, а ознакомиться с полным списком изменений можно на странице игры.

Вместе с выходом последнего обновления разработчики поблагодарили игроков за поддержку и отзывы, без которых Dead Cells не стала бы такой, какая она есть. Благодарности удостоились и все, кто приложил руку к игре: от самой студии Motion Twin до сотрудников Evil Empire. Фанатов призвали следить за другим творчеством авторов.

Это как рогалик The Rogue Prince of Persia в раннем доступе, так и грядущая Windblown. И если игра про Принца Персии пока находится в раннем доступе, то следующий проект Motion Twin не имеет конкретной даты релиза.