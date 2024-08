В превью ремейка Silent Hill 2 СМИ рассказали об «осторожном» оптимизме от игры

В сети появились превью ремейка Silent Hill 2 Remake — игра вызывала у СМИ «осторожный» оптимизм, хотя проблемы тоже присутствуют.

© Скриншот

Журналистам удалось оценить первые часы новой версии истории Джеймса Сандерленда, который приезжает в туманный городок в поисках своей жены.

Авторы ремейка проделали большую работу над улучшением визуальной составляющей, передачей атмосферы оригинала и обновлением разных геймплейных элементов. Но не стоит ожидать полного переосмысления в стиле Resident Evil 2 (2019), местный результат по подходу больше напоминает обновлённую версию Shadow of the Colossus.

В ремейке Silent Hill 2 появилось несколько важных нововведений — реалистичный туман, переработанная боевая система, новая камера «из-за плеча», 3D-звук, возможность уклоняться от ударов и так далее.

Фанаты оригинала снова увидят знакомые места, но часть из этих локаций была расширена и переработана. Это же касается загадок и расположения врагов. Иными словами, какой-нибудь тайник оригинала не будет скрыт в том же месте в ремейке.

В СМИ предположили, что подобные изменения вряд ли порадуют «пуристов» — но для всех остальных это не должно представлять проблему. Сама история, судя по первым часам, весьма подробно повторяет Silent Hill 2.

Во время прохождения, кстати, можно отдельно выбрать уровень сложности для сражений и загадок. Впрочем, решать бездумно последние не получится даже на обычном уровне сложности.

Ещё в игру включили все оригинальные финалы, а заодно добавили и новые концовки — но последние можно будет открыть только в режиме «Новой игры+».

Много внимания журналисты уделили смене камеры — как оказалось, это решение авторов ремейка было удачным.

Переключение перспективы не «ломает» атмосферу оригинала, но при этом хорошо служит игроку в битвах против различных монстров. Правда, в рамках превью в качестве оружия был доступен только пистолет и кусок дерева с гвоздями.

Саму боевую систему сложно назвать революционной — она довольно проста, поэтому не стоит ожидать от персонажа каких-то ударов-комбинаций. Разнообразить битвы помогает механика уклонения — умение становится очень полезно в сражениях с врагами вроде Пирамидоголового, который активно размахивает своим большим клинком.

Спорные ощущения у СМИ вызывали диалоги — многие реплики повторяют оригинал, но журналисты посчитали, что некоторые из них можно было сделать чуть более естественными.

Не всем понравилось и то, что герою нужно открывать огромное количество всевозможных ящиков в поисках ресурсов — процесс смахивает на The Last of Us. Подобная активность якобы мешает атмосфере ужаса, так как начинает казаться рутиной.

Ещё в минусы записали технические проблемы — так, ремейк хуже работает в режиме «Качества» на PS5, к тому же он не слишком сильно меняет уровень визуальной составляющей (по сравнению с режимом «Производительности»).

Релиз ремейка Silent Hill 2 намечен на 8 октября для PS5 и PC, недавно появился сюжетный трейлер новинки.