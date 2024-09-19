Лучшие контроллеры для PlayStation 5: какой стоит купить в 2024

В отличие от прошлых поколений консолей Sony, PlayStation 5 до сих пор не получила широкой поддержки среди сторонних производителей контроллеров. Но это не значит, что их совсем нет — опытным геймерам все равно есть, из чего выбирать. Портал makeuseof.com рассказал о лучших контроллерах для PS5.

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Лучший вариант: Sony DualSense Edge

DualSense Edge — аксессуар не из дешевых, но это действительно лучший контроллер для PS5, если вы хардкорный геймер. Он не только предлагает знакомые по оригинальному DualSense фишки, вроде тактильной отдачи курков и продвинутой вибрации, но и добавляет новые. Например, дополнительные задние кнопки и настройку длины нажатия триггеров, причем с возможностью менять профили в любой момент. Не говоря уже о сменных насадках для аналоговых стиков.

Бюджетный вариант: Sony DualSense

Как ни странно, на рынке довольно мало бюджетных контроллеров, которые можно было бы порекомендовать для PS5. Почему так? Потому что базовый DualSense — и так отличный выбор для тех, кто не хочет тратить совсем уж много денег. Сегодня он доступен в разных оттенках, так что подыскать симпатичный вариант не составит труда.

Премиальный вариант: Nacon Revolution 5 Pro

Nacon Revolution 5 Pro — официальный лицензированный контроллер с множеством привлекательных фишек. Одна из главных — магнитные стики, которые предотвращают дрифтинг по мере износа контроллера. Он также имеет блокировщики триггеров для настройки глубины нажатия и уникальную крестовину, разработанную для файтингов. Nacon Revoltuion 5 Pro работает на PS5, PS4 и ПК, так что он подойдет и для мультиплатформы.

Лучшая персонализация: PDP Victrix Pro BFG

Если вы любите настраивать любую периферию под себя, то Victrix Pro BFG — идеальная, пусть и весьма дорогая опция. По сути, это модульный контроллер, который позволяет заменить схемы расположения кнопок, крестовины и стиков без кропотливого техобслуживания. На нем также имеются задние кнопки, настраиваемые триггеры и поддержка двух режимов подключения — проводного и беспроводного.