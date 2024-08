Авторы Pine анонсировали сказочный экшен The Knightling в открытом мире

Разработчики из студии Twirlbound (авторы Pine) анонсировали свою новую игру. Это приключенческий экшен The Knightling, который выйдет в 2025 году на PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. В трейлере можно увидеть сказочный стиль грядущей новинки, напоминающий The Legend of Zelda: Breath of the Wild, а также игровой процесс.

© Скриншот

Тот, кто шагнёт в открытый мир Клессии, возьмёт на себя роль подмастерья рыцаря. Однако наставник неожиданно пропал, оставив после себя лишь щит — именно он и выступит главным предметом снаряжения игроков и поможет как сражаться с противниками, так и перемещаться по миру в поисках рыцаря.

Разработчики обещают, что местное королевство наполнено тайнами и деталями о своём прошлом. Врагами выступают бандиты и монстры, которые бродят по различным регионам Клессии. От их ударов получится ловко уворачиваться, а сам щит поможет проводить комбо, блокировать удары и даже парировать атаки.

Pine, предыдущая игра Twirlbound, вышла в 2019 году и собрала в основном положительные пользовательские отзывы в Steam. В них хвалили открытый мир и динамичные сражения — всё это появится и в The Knightling.