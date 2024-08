Baldur's Gate 3 получила престижную премию «Хьюго»

Фэнтезийная ролевая игра Baldur's Gate 3 от студии Larian Studios спустя год после релиза получила престижную премию «Хьюго». Об этом сообщает портал DTF.

© Larian Studios

Премия «Хьюго», основанная в 1953 году, отмечает выдающиеся произведения в жанрах научной фантастики и фэнтези и считается высшей наградой в этих областях. Ранее единственной игрой, которая удостаивалась премии «Хьюго», была Hades в 2021 году.

За награду в категории «Лучшая игра или интерактивное творение» в этом году конкуренцию Baldur's Gate 3 составили такие проекты, как The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Alan Wake 2, Star Wars Jedi: Survivor, Chants of Sennaar и Dredge.

Получить награду на сцену вышла команда сценаристов Baldur's Gate 3 во главе со Свеном Винке, геймдизайнером и директором проекта. В своей речи он подчеркнул, как сложно создавать игры.

Baldur's Gate 3 удостоилась множества премий и стала первой игрой в истории, сумевшей завоевать награды в номинации «Игра года» на пяти ведущих церемониях в индустрии: Golden Joystick Awards, The Game Awards, D.I.C.E. Awards, Game Developers Choice Awards и BAFTA Games Awards.