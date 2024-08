Отмена мультиплерной The Last of Us не прошла безболезненно для Sony

Журналист Джейсон Шрайер в подкасте Friends Per Second прокомментировал отмену по The Last of Us, которая не прошла безболезненно для самой Sony.

© Скриншот

Автор отметил, что интерес Sony в играх-сервисах во многом был попыткой «угнаться за трендами», и это закончилось для компании не особо хорошо. В частности, недавно стало известно про увольнения в Bungie.

По словам Шрайера, он очень раз много видел одну и ту же историю в индустрии, когда талантливые авторы одиночных творений безуспешно пытались создать игры-сервисы. На разработку таких новинок могло уходить по семь лет, но они не приносили желаемого результата.

Поэтому он был рад, когда Naughty Dog отменила свою мультиплеерную новинку в конце прошлого года, чтобы сосредоточить внимание на одиночных играх. Но без «цены» в данном случае тоже не обошлось.

Ту игру разрабатывали около четырёх лет, а в команде разработчиков присутствовало сотни человек — Мультиплеерный проект по The Last of Us был дорогим, поэтому на фоне его отмены в Sony «полетели головы».

Кого именно уволили из-за подобного решения — не уточняется. Сейчас Naughty Dog занята новыми играми, одной из которых может быть полноценный триквел The Last of Us.

А в следующем году на HBO, кстати, выйдет второй сезон адаптации франшизы с Педро Паскалем («Мандалорец») и Беллой Рамзи («Игра престолов»). Ранее актриса Изабела Мерсед, которая играет Дину, обсудила свою партию в сериале.