Как влючить счетчик fps в игре на ПК: три способа

Частота кадров (fps) — популярная метрика производительности среди геймеров, которые предпочитают следить за быстродействием ПК. Портал howtogeek.com рассказал, как можно включить счетчик fps в играх тремя разными способами.

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Игровой оверлей Steam

Steam предлагает простой счетчик fps в игровом оверлее приложения. Для того, чтобы включить его, запустите любую игру и откройте Steam внутри нее. После этого перейдите в настройки, откройте меню «В игре» и включите счетчик. Там же можно выбрать, где именно на экране он появится: текст маленький, но он все равно может накладываться на элементы интерфейса игры.

Nvidia GeForce Experience

Пользователи видеокарт Nvidia могут легко включить счетчик fps через GeForce Experience. Для этого запустите приложение и перейдите в настройки нажатием на значок шестеренки. Включите игровой оверлей и откройте его параметры.

Затем в меню слева выберите вкладку «Производительность» и активируйте счетчик fps. Окно справа, где показан монитор, позволяет выбрать расположение счетчика. Данный метод более универсальный, чем Steam, но не всегда работает корректно. Если на экране не появляется счетчик fps, попробуйте переключить игру из полноэкранного режима в оконный (или наоборот).

MSI Afterburner

Для тех, кто хочет подыскать вариант от сторонних разработчиков, подойдет MSI Afterburner. Изначально утилита разрабатывалась для видеокарт MSI, но со временем стала одним из самых популярных приложений для разгона и мониторинга производительности всех GPU.

При установке MSI Afterburner убедитесь, что вы отметили компонент Rivatuner Statistics Server — именно он и позволяет получать статистику по производительности.

После установки запустите MSI Afterburner и откройте настройки программы. Перейдите в меню «Мониторинг» и пролистайте список «Активные графики мониторинга» до опции «Частота кадров» — отметьте ее. Затем нажмите «Показывать в ОЭД», примените настройки и закройте меню. Счетчик будет автоматически появляться в левом верхнем углу экрана при запуске игр.