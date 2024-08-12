В Китае начали увеличивать память видеокарт NVIDIA RTX 4090D — вплоть до 48 ГБ

Китайские инженеры начали увеличивать объем видеопамяти видеокарт NVIDIA RTX 4090D до 48 ГБ.

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Этот шаг направлен на удовлетворение растущих потребностей в вычислительных мощностях для задач, связанных с искусственным интеллектом и облачными вычислениями.

Китайские специалисты по модификации оборудования сообщают, что также существуют версии RTX 4080 SUPER с 32 ГБ памяти. Эти модифицированные видеокарты пользуются популярностью среди поставщиков облачных сервисов, которые арендуют их для обработки данных.

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Интересно, что стоимость аренды таких мощных GPU составляет всего $0.03 в час, что делает их весьма привлекательными для облачных сервисов, учитывая текущий бум на рынке ИИ.

Цена на модифицированную RTX 4090D с 48 ГБ памяти составляет около $2500, что значительно дешевле по сравнению с аналогичными решениями, такими как RTX 6000 «Ada» с тем же объемом памяти, но стоящей около $7000.