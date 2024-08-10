Во что поиграть на Android и iOS, новинки августа

Рынок мобильных игр не дремлет даже тогда, когда на рынке консольных или компьютерных проектов наступает сравнительное затишье. Портал pocketgamer.com подготовил подборку свежих игр для Android и iOS.

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Step Safari

Милый платформер о птице, которая пытается пересечь болото на своих длинных, неуклюжих ногах. В Step Safari нужно ловко перепрыгивать с кувшинки на кувшинку, но преодолеть препятствия иногда бывает непросто: для того, чтобы длинные ноги фламинго не подкосились, каждый шаг нужно рассчитывать правильно.

Bad Credit? No Problem!

Bad Credit? No Problem! — пиксельный симулятор заемщика, где игроку предстоит решать, кому выдавать денежные займы, а кого отвернуть от дверей с пустыми руками. Мало того, что сама по себе работенка не из приятных, так еще и нужно считаться с требованиями босса, не говоря уже о собственной совести.

Sword of Convallaria

Гача-игра для поклонников тактических JRPG. Sword of Convallaria напоминает Tactics Ogre пиксель-артом, масштабными сражениями, прокачкой юнитов и витиеватым сюжетом, который подготовил немало неожиданных поворотов. Фанатов жанра отдельно порадует саундтрек от композитора Final Fantasy XII и много знакомых сейю на озвучке.

Power Rangers: Mighty Force

Подарок ностальгирующим поклонникам «Могучих рейнджеров» — одного из самых культовых детских сериалов 1990-х. В этой idle-RPG игрок может собрать свой отряд из рейнджеров разных сезонов, прокачать их и дать отпор миньонам Риты Репульсы.

BTS Cooking On: TinyTAN Restaurant

BTS Cooking On, как можно догадаться по названию, предлагает игроку обустроить собственный ресторанчик, оформленный в тематике BTS. Чем лучше вы обслуживаете клиентов, тем лучше можно прокачать ресторан. А параллельно за прохождение уровней зарабатывается особая валюта, которую можно потратить на коллекционные карточки.