Как тянет игры ноутбук с RTX 2050 и Ryzen 5

На YouTube-канале PC Support & Gaming Test выяснили, какую среднюю производительность в играх обеспечивает Lenovo IdeaPad Gaming 3.

PUBG тестировалась с пресетом Medium. Средняя производительность в ней составляла 75 к/с.

В игре The Witcher 3 с графикой High, Anti Aliasing Off, Screen Space Reflections Low, Hairworks Off, RT Off, DLSS Off средняя частота кадров равнялась 54 к/с.

Игра Counter-Strike 2 шла с пресетом Very High, MSAA 4X, FSR Off. В среднем в ней удалось получить 76 к/с.

Grand Theft Auto V запускалась на ультра-настройках графики. Средняя частота кадров в ней была 72 к/с.

Forza Horizon 5 шла с графикой High, DLSS Off. Средний FPS в этой игре составлял 73 к/с.

Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже на видео.

Вывод

В среднем в 1080p в играх на Lenovo IdeaPad Gaming 3 можно получить в районе 58 к/с.

Характеристики Lenovo IdeaPad Gaming 3 82K20289IN: - процессор AMD Ryzen 5 5500H 4 Cores 8 Threads (Base Clock: — 3.3 GHz, Boost Clock: — 4.2 GHz); - оперативная память 16GB DDR4 3200 MHz Dual Channel; - видеокарта Nvidia GeForce RTX 2050 4GB GDDR6 (TGP: — 70W); - накопитель 512GB M.2 NVMe SSD; - дисплей 15.6 Inch Full HD 1920×1080 144Hz, IPS Anti-glare, 45% NTSC; - операционная система Windows 11.