Футбольный симулятор EA Sports FC 25: что известно о наследнике FIFA

В июле Electronic Arts, один из лидеров в индустрии видеоигр, объявила дату выхода новой части футбольного симулятора EA Sports FC 25. Авторы серии обещают больше реализма, новые игровые режимы и возможности карьеры игрока. «Лента.ру» рассказывает, когда выйдет EA Sports FC 25 и как сделать предзаказ.

© Lenta.ru

Что такое EA Sports FC

EA Sports FC — это франшиза видеоигр, разработанная компанией Electronic Arts. Симуляторы этой серии посвящены футболу и предоставляют возможность играть в режиме карьеры за различные футбольные клубы и национальные сборные.

Линейка EA Sports FC пришла на смену серии игр FIFA после того, как компания EA приняла решение прекратить сотрудничество с Международной федерацией футбола из-за разногласий по вопросу использования бренда. Ожидается, что в играх EA Sports FC сохранятся многие элементы, которые были популярны в серии FIFA, такие как реалистичная графика, детальная проработка игроков и команд, разнообразные игровые режимы.

© Скриншот

В мае 2022 года появилось подтверждение смены названия с FIFA на EA Sports FC.

Почему EA отказались от сотрудничества с ФИФА

Основной причиной разрыва 30-летнего сотрудничества стало разногласие по поводу стоимости лицензии на использование бренда ФИФА. Ассоциация потребовала значительного увеличения лицензионных платежей, что для EA оказалось слишком дорого. Также ЕА хотела больше творческой свободы и контроля над своими играми с возможностью внедрять собственные идеи, не ограничиваясь условиями, определяемыми ФИФА.

Дата выхода EA Sports FC 25

Издание EA Sports FC 25 выйдет 27 сентября 2024 года на ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch.

Предзаказ уже доступен. На сайте разработчика тайтла сообщается, что если купить Ultimate Edition (ультимативное издание) до 20 августа, игроки получат дополнительные бонусы: базовую карточку героя, которая будет доступна с 20 сентября, и премиальную, которую можно будет получить 28 ноября. В качестве бонуса за предзаказ предоставляется рейтинговый кумир в FC 24.

Выйдет ли игра в России

Официального релиза в России не ожидается, но все тексты и озвучка комментаторов в новая части все равно будут полностью переведены на русский язык.

FC — единственная серия игр EA, которую продолжают переводить на русский язык.

Однако ни сборной России, ни российских клубов, ни российских игроков, за исключением тех, которые играют в европейских клубах (например, Матвея Сафонова), в тайтле не будет.

Форматы изданий

В августе 2024-го EA предлагают игрокам выбирать из двух вариантов издания: стандартного и ультимативного, которое гарантирует доступ к игре на неделю раньше официального релиза — с 20 сентября.

© Скриншот

Бонусы стандартного издания:

игрок в аренду в Football Ultimate Team;

посол в аренду на выбор на 10 матчей;

открытая ячейка игровых стилей в «Клубах»;

250 000 монет «Клубов»;

дополнительные очки индивидуальности в карьере игрока;

три кумира в карьере игрока — Дэвид Бекхэм, Зинедин Зидан и Роналдо;

5-звездочный тренер для найма в карьере тренера;

5-звездочный молодежный скаут в карьере тренера.

Дополнительные бонусы издания Ultimate (помимо бонусов стандартного издания):

динамический герой в режиме Ultimate Team;

игроки в режиме Ultimate Team для предыдущей версии EA Sports FC 24;

4600 FC Points (3850 FC Points на Nintendo Switch);

двойные бонусные очки в новом режиме Rush;

специальное развитие игрока в режиме Ultimate Team;

возможность начать игру на семь дней раньше.

Подписчики EA Play и Xbox Game Pass Ultimate также смогут попробовать игру за неделю до официального запуска, но только в течение десяти часов. Стоит отметить, что выход новых релизов в ру-регионе EA Play может быть ограничен.

Стоимость стандартного издания — 69,99 $⁣ (6248 рублей), Ultimate-издания — 99,99 $⁣ (8926 рублей)

Трейлер и звезды футбола на обложках

Первый трейлер игры вышел 17 июля на YouTube-канале EA Sports FC. В ролике показали сражение «Манчестер Сити» против «Реала», музыкальным сопровождением стал ремикс песни Everything in Its Right Place британской группы Radiohead. Центральным героем трейлера, как и лицом обложки стандартного издания, стал полузащитник сборной Англии и мадридского «Реала» Джуд Беллингем.

© Electronic Arts

На обложке Ultimate Edition Беллингем изображен в компании других выдающихся футболистов.

Звезды футбола на обложке EA Sports FC 25 Ultimate Edition

Зинедин Зидан, бывший полузащитник «Ювентуса», «Реала» и сборной Франции;

Джанлуиджи Буффон, легенда «Юве» и сборной Италии;

Дэвид Бекхэм, бывший полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Англии;

Айтана Бонмати, полузащитница «Барселоны» и сборной Испании, обладательница женского «Золотого мяча-2023».

Что нового в EA Sports FC 25

Графика и звуковое сопровождение

В новой части игры будет улучшена детализация игроков, стадионов и окружающей среды. Звуковое сопровождение, включая звуки стадиона и голоса комментаторов, станет более объемным и приближенным к реальному.

Игроки смогут выбрать один из двух графических режимов.

Первый режим — это улучшенная графика с высококачественными текстурами в разрешении 4К. Тени и отражения станут более реалистичными благодаря продвинутой системе освещения. Этот режим позволит игрокам наслаждаться более высоким качеством графики на PlayStation 5 и Xbox Series. Второй режим будет больше ориентирован на производительность и менее детализирован. Оба режима поддерживают 60 кадров в секунду.

Система искусственного интеллекта (ИИ) FC IQ

ИИ-модель создана на основе данных с реальных футбольных матчей и будет учитывать настоящие показатели спортсменов. Это позволит ботам играть лучше и реалистичнее. Как обещают разработчики, FC IQ полностью изменит подход к управлению командой, игрокам будут доступны до 400 миллионов вариантов стратегий. Во время матчей искусственный интеллект будет предлагать быстрые и продуманные тактики с возможностью сохранить настройки для дальнейшего использования.

© Скриншот

Женский футбол в режиме карьеры

Абсолютное нововведение: теперь пользователи смогут играть за женские команды пяти разных дивизионов (Англия, США, Франция, Испания, Германия), а также Лиги чемпионов УЕФА.

В игре будет доступно более 19 тысяч футболистов, более 700 клубов и сборных из 40 лицензированных лиг и чемпионатов. Кроме того, пользователи смогут поиграть на 120 реальных стадионах в разных уголках планеты.

Динамические точки старта карьеры

Функция, которая еженедельно обновляет статистику команд из 11 ведущих лиг на основе их реальных выступлений. Она учитывает сыгранные матчи, набранные очки, разницу забитых и пропущенных мячей, трансферы, травмы и прочие данные. Игроки могут начинать карьеру в своих любимых клубах с реальными показателями.

Благодаря функции динамической точки старта карьеры можно взять на себя руководство любимой командой в самый тяжелый период и добиться больших результатов, чем реальный тренер

Новые игровые режимы

На замену режиму уличного футбола Volta придет режим Rush. Разработчики решили сосредоточиться на создании альтернативного формата игры, представляя Rush как возможность сыграть в мини-футбол с друзьями. Игра в новом режиме представляет собой матч в формате «5 на 5» на уменьшенном поле с полноразмерными воротами и другими элементами традиционного футбола, такими как угловые, ауты и пенальти. Среди нововведений — синие карточки, означающие временное удаление игрока, а также гонка за мячом вместо стандартного начала матча. Rush будет доступен в различных игровых режимах — от одиночных матчей до Ultimate Team.

Новые игровые стили

К приемам и специальным движениям предыдущих частей добавится пять новых финтов: Big Feint, Drag Turn, Toe Drag Stepover, Step Over Ball и Heel Nutmeg. Также появятся особые навыки для вратарей.

Позиции и стратегии

Из игры пропадут позиции CF (центральный нападающий); LWB (левый фланговый защитник); RWB (правый фланговый защитник), а также некоторые популярные стратегии, такие как офсайдная ловушка, командный прессинг и схема 4-3-2-1.

Лицензии

В FC 25 останутся лицензии на главные мировые соревнования и турниры. Будет более 30 лиг, 700 команд, 19 000 игроков и 120 реальных стадионов.

Появление новых легенд

В игре появится карточка Джанлуиджи Буффона, а в роли кумиров и героев можно ожидать Гарета Бэйла, Эдена Азара, Япа Стама, Дугласа Майкона, Гути, Марека Гамшика и Джуди Фауди. Вполне вероятно, что вернется Диего Марадона.

Кроме того, в режиме возможно сыграть за легенд прошлого — например, за Зидана или Роналдо, которых можно получить по предзаказу.

Обновление Ultimate Team

Появится место для хранения дубликатов, также в карьере игрока введут очки Live Start, которые пригодятся для игры в сезонном режиме. Платный премиум-уровень откроет дополнительные награды и будет доступен за FC Points и новые монеты Ultimate Team.

Системные требования для ПК

Минимальные требования

Операционная система: 64-битная Windows 10

64-битная Windows 10 Процессор: Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 5 1600 Видеокарта: NVIDIA GTX 1050 Ti 4 Гб или AMD Radeon RX 570 4 Гб

NVIDIA GTX 1050 Ti 4 Гб или AMD Radeon RX 570 4 Гб Оперативная память: 8 Гб

8 Гб Свободное место на диске: 100 Гб

Рекомендуемые требования