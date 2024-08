Xbox привезет на gamescom 2024 более 50 игр

Microsoft огласила расписание трансляций Xbox на выставке gamescom 2024 и назвала игры, которые смогут увидеть зрители и посетители мероприятия — список переваливает за 50 наименований.

© Скриншот

Посетители смогут собственноручно оценить следующие проекты:

Age of Mythology: Retold;

Ara: History Untold;

Diablo IV: Vessel of Hatred;

Fallout 76: Milepost Zero;

The Elder Scrolls Online: Gold Road;

Towerborne.

Кроме того, ожидается специальная презентация Avowed, Indiana Jones and the Great Circle и Starfield: Shattered Space.

Ещё в рамках выставки пройдёт турнир по Diablo Immortal, а посетители смогут оценить иммерсивный аттракцион по мотивам World of Warcraft: The War Within.

Среди других крупных игр ожидается S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, причём у неё покажут новую демоверию. Будут и другие новинки от партнёров — вроде Star Wars Outlaws, Warhammer 40,000: Space Marine II, Atomfall, ARK 2. Появятся и различные новинки инди — вроде Winter Burrow и Creatures of Ava.

Расписание трансляций

21 августа — Xbox с 16:00 МСК (S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Atomfall, Age of Mythology и другие), Bethesda MainStream с 15:00 МСК;

22 августа — Xbox с 16:00 МСК (Star Wars Outlaws, WoW: The War Within, Towerborne), Bethesda MainStream с 15:00 МСК;

23 августа— Xbox с 16:00 МСК (Awoved, Ara: History Untold и другие), Bethesda MainStream с 15:00 МСК.

Сама выставка gamescom 2024 пройдёт с 21 по 25 августа в Кёльне. Её не будут посещать Sony и Nintendo, но организаторы всё равно ожидают увидеть рекордную посещаемость мероприятия.

К тому же на выставке появится множество других участников игровой индустрии.