Microsoft покажет более 50 игр для Xbox в конце августа на Gamescom 2024

Microsoft готовится представить более 50 игр для Xbox на выставке Gamescom 2024, которая пройдет с 21 по 25 августа в Кёльне, Германия.

На стенде Xbox будут представлены новинки от Xbox Game Studios, Blizzard, Bethesda и других партнёров.

В числе демонстрируемых игр будут:

Age of Mythology: Retold Ara: History Untold Diablo IV: Vessel of Hatred Fallout 76: Milepost Zero The Elder Scrolls Online: Gold Road Towerborne

Также будут эксклюзивные показы Avowed, Indiana Jones and the Great Circle и Starfield: Shattered Space.

Blizzard вернется на Gamescom с демонстрациями по Diablo и World of Warcraft, включая эксклюзивный геймплей класса Spiritborn и турнир по Diablo Immortal.

На стенде Xbox также будут представлены игры от Ubisoft, Saber Interactive, Rebellion и GSC Game World, а вместе с ними и инди-игры от независимых разработчиков.