Объявлено, когда выйдет последнее контентное обновление для Dead Cells

Создатели Dead Cells из студии Motion Twin объявили, что 35-е контентное обновление для игры, которое станет последним, выйдет 19 августа.

© Motion Twin

О том, что обновление The End is Near будет завершающим, было известно ещё в феврале 2024 года — тогда разработчики отметили, что продолжат поддерживать игру техническими патчами, но новых уровней и других подобных элементов в будущем ждать не стоит.

Этот ход авторов сильно раскритиковал дизайнер игры Себастьян Бенар — тогда он назвал решение разработчиков «ублюдочным». Позже дизайнер, правда, извинился за свои резкие слова.

Прекращение поддержки Dead Cells было связано и с высокой занятостью авторов на других проектах — они работают над рогаликом Windblown и занимаются The Rogue Prince of Persia.

Релиз первой игры состоится в раннем доступе Steam в этом году, а приключения Принца уже доступны на платформе Valve в том же раннем доступе. Правда, особого внимания игра не привлекла.

Кроме того, сама вселенная Dead Cells не перестанет существовать после релиза последнего обновления — по игре уже выпустили мультсериал Dead Cells: Immortalis, вторая половина которого увидела свет 26 июня.