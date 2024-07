Test Drive: Solar Crown и GreedFall 2 должны помочь финансовым успехам Nacon

Компания Nacon представила свежий финансовый отчёт, где рассказала про свои ожидания грядущих релизов и успехи прошлых игр.

© Скриншот

В частности, скоро ожидается позитивный рост игрового направления за счёт релизов осенью этого года — Test Drive Unlimited Solar Crown 12 сентября и GreedFall II: The Dying World в раннем доступе. Гонка, кстати, поставила новый рекорд по предзаказам в истории Nacon.

Всего в расписание релизов компании на грядущие месяцы 2024-го и 2025-го входят порядка 15 игр, среди которых упоминают Terminator: Survivors, Endurance, Hell is Us, MXGP: The Official Motocross Videogame, Ambulance Life и Rugby25. Не забыли и про выход Ravenswatch в раннем доступе.

Что касается показателей продаж прошлых игр, то особенно отличилась RoboCop: Rogue City. В списке ещё упоминают Taxi Life и Welcome to ParadiZe. Конкретных показателей, правда, не огласили.

Продажи игр из каталога принесли компании 14 млн евро за период с апреля по июнь. Новые релизы смогли добавить «в копилку» лишь 3,8 млн евро.

Неплохо себя чувствует и направление аксессуаров, с чьей помощью компания заработала за тот же период ещё 13,3 млн евро.

Ранее в Steam вышла демоверсия Test Drive Unlimited Solar Crown, а разработчики раскрыли системные требования гонки. Её разрабатывают для PC, PS5 и Xbox Series.

Что касается сиквела Greedfall, то он появится в раннем доступе 24 сентября. На момент выхода пользователям будет доступно примерно 30% контента — на его прохождение уйдёт порядка 10-15 часов.

Полноценный релиз ролевого приключения намечен на 2025 год для PS5, Xbox Series и PC.