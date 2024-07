Создатели рассказали об анимационноей адаптации Mutant: Year Zero

Авторы анимационной адаптации Mutant Year Zero: Road to Eden поделились парой деталей грядущего проекта, который создают на Unreal Engine 5.

Действие ленты развернётся в знакомой фанатам вселенной постапокалипсиса с боевыми зверями, где два главных героя отправятся на опасную миссию, чтобы вернуть украденный генератор. И в процессе персонажам предстоит раскрыть тайны местного мира.

В списке актёров озвучания теперь присутствуют Дольф Лундгрен («Аквамен») и Йен МакЭлхинни («Игра престолов»).

За постановку картины отвечает Хасраф Дулулл («За пределами Вселенной»). Его режиссёрским дебютом стала лента «2036, происхождение неизвестно».До этого Дулулл раньше работал над спецэффектами фильмов вроде «Тёмный рыцарь» и «Хэллбой 2».

Как именно авторы собираются использовать в производстве ленты движок Unreal Engine 5 — не уточняется. Точной даты релиза у картины тоже пока нет, но её собираются выпустить в кино.

Релиз самой Mutant: Year Zero Road to Eden состоялся на PS4, PC и Xbox One в 2018 году. В 2019-м на рынке появилась версия для Nintendo Switch. В среднем тактическое приключение получило позитивные оценки игроков и критиков.