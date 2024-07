Ремастер Shadows of the Damned получила дату релиза

Grasshopper Manufacture выпустит переиздание приключенческого экшена Shadows of the Damned: Hella Remastered 31 октября на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Дату релиза анонсировали в свежем трейлере.

© Скриншот

В состав Shadows of the Damned: Hella Remastered вошло несколько новых функций, в числе которых режим «Новая игра+», поддержка разрешения 4K и дополнительные костюмы.

Шутер от третьего лица Shadows of the Damned: Hella Remastered повествует об отчаянно жестоком путешествии Гарсии Хотспура и его костлявого приятеля Джонсона по глубинам ада, которые пытаются освободить похищенную возлюбленную Полу. В игре есть стильные подземелья, силы света и тьмы и дух рок-н-ролла.

Напомним, что Shadows of the Damned создавалась легендами индустрии Гоити Судой (No More Heroes, Killer7) и Синдзи Миками (Resident Evil, God Hand).

Согласно странице Shadows of the Damned: Hella Remastered в Steam, русского языка в игре не будет.