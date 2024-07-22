Стал известен создатель Hamster Kombat

В июне издание The Bell* выявило потенциального создателя популярной Telegram-игры Hamster Kombat. Им оказался сооснователь CarPrice и CarMoney Эдуард Гуринович.

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Теперь эту информацию косвенно подтвердили в Роспатенте. Гуринович подал заявку для официальной регистрации «хомяка» в федеральную службу по интеллектуальной собственности.

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И отметили, что регистрация Hamster Kombat прошла за месяц, что очень быстро по сравнению с другими товарными знаками, которые рассматривают по полгода.

По данным The Bell*, среди бенефициаров игры также числится и сам Telegram. Авторы мессенджера якобы заинтересованы в продвижении своей платформы и блокчейна TON.

*издание признано иноагентом в РФ