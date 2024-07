Ютубер показал Fallout 4 с 300 модами на улучшение графики

Ютубер Digital Dreams выпустил ролик, в котором показал, как выглядит Fallout 4 с 300 модификациями на графику. Судя по видео, у энтузиаста получилась некая Battlefield с вайбами The Last of Us.

В списке установленных модов есть улучшение текстур, Reshade Ray Tracing и ряд контентных модификаций. Ютубер запустил эту версию игры на ПК с AMD Ryzen 9 7950X, 32 ГБ оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090. В городах частота кадров иногда падает до 50 FPS, поэтому учтите это при установке.

Весь список модов можно скачать с NexusMods , но за Reshade Ray Tracing Beyond all limits придется заплатить. Заглавное фото: fandom