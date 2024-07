PvE-режим Escape from Tarkov без обнуления прогресса теперь смогут купить все желающие

Разработчики из Battlestate Games сообщили, что теперь каждому игроку Escape from Tarkov для покупки за 700 рублей стал доступен режим PvE Zone. Ранее насладиться им могли лишь владельцы изданий Edge of Darkness и The Unheard Edition, а теперь приобрести доступ к режиму можно в разделе «Расширения».

© Скриншот

В Battlestate Games решили напомнить, чем же отличается режим PvE Zone от классического геймплея Escape from Tarkov. В нём основными противниками выступают бойцы под управлением искусственного интеллекта, а играбельный персонаж из PvE Zone не будет терять свой прогресс даже после вайпов.

Мнения поклонников Escape from Tarkov о режиме PvE Zone, к слову, разделились. Кто-то считает его отличной возможностью играть без лишнего напряжения и в своё удовольствие, а вот другие не видят смысла игры без соревновательного элемента и взаимодействия с реальными людьми.

В последнее время разработчики Escape from Tarkov уделили особое внимание именно режиму PvE Zone. Например, ранее его можно было запускать лишь на официальных серверах, но с недавним обновлением появилась возможность наслаждаться режимом и на локальном сервере.