Need for Speed Unbound, NBA 2K24 и еще три игры уберут из PS Plus в августе

Sony раскрыла игры, которые покинут PS Plus в августе. Их добавили в раздел «Последний шанс сыграть». Там появляются тайтлы, для которых пребывание в подписке заканчивается.

© Чемпионат.com

У подписчиков осталось немного времени, чтобы поиграть в Need for Speed Unbound, NBA 2K24, Destroy All Humans! 2 — Reprobed и другие проекты.

Какие игры уберут из PS Plus в августе?

NBA 2K24

Need for Speed Unbound

Destroy All Humans! 2 — Reprobed

Trials of Mania

SpellForce III Reforced

А сегодня в PS Plus Extra и PS Plus Deluxe (Premium) добавили несколько новых игр. Подписчикам стали доступны The Jackbox Party Pack 9, Mount & Blade 2: Bannerlord, No More Heroes 3, Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition и другие игры.