Лучшие кооперативные игры на Android

Кооперативные игры — отличный способ провести время с друзьями, но на Android они выходят не так уж и часто. Поэтому портал howtogeek.com поделился списком достойных игр для компании, которые помогут приятно скоротать вечер.

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Minecraft

Minecraft — наверное, самая разнообразная игра, в которой можно собраться большой компанией (до 20 человек). Она поддерживает и оффлайн, и онлайн, творческий режим, где можно просто строить, режим выживания, где также предстоит отбиваться от монстров и добывать ресурсы… Ничто не ограничивает ваши возможности, кроме воображения.

Gunfire Reborn

Gunfire Reborn может понравиться поклонникам серии Borderlands. Это стильный шутер от первого лица, где игрокам нужно отбиваться от полчищ врагов, находить бесчисленное множество пушек с различными модификаторами и свойствами, а также прокачивать собственные навыки. Игра одинаково хорошо работает как в одиночном прохождении, так и в кооперативном.

Sky: Children of the Light

Медитативное приключение, где игрокам в роли таинственных путешественников предстоит исследовать парящие острова. Sky: Children of the Light поддерживает кросс-платформу, а это значит, что в нее можно играть и на мобильных устройствах, и на ПК или консолях. К тому же, игра бесплатная, если не считать косметических микротранзакций.

BloonsTD 6

BloonsTD 6 — одна из лучших tower-defense стратегий на Android, и она поддерживает кооперативный режим на четырех игроков. По всем законам жанра, игрокам нужно защитить базу от напора волн противников, но в BloonsTD 6 роли «башен» играют всяческие обезьянки, а враги — воздушные шары. Так что, благодаря безобидной теме, игра подойдет и детям.

Keep Talking & Nobody Explodes

Игра для вечеринок, в которую можно играть только по голосовой связи или лицом к лицу, где двум саперам нужно обезвредить бомбу. Нюанс в том, что руководство по разминированию доступно только одному из игроков — он должен будет давать подсказки товарищу, ориентируясь на описания. Хорошая новость в том, что лишь одному игроку из двух нужна копия Keep Talking & Nobody Explodes: справочник по разминированию можно бесплатно скачать из Сети в формате PDF.

TMNT: Shredder’s Revenge

Наконец, Shredder’s Revenge — ностальгический битемап про «Черепашек-ниндзя», где героям в панцирях вновь предстоит спасти Нью-Йорк от Шреддера и его прихвостней. Игра поддерживает кооперативное прохождение аж на шестерых игроков, причем среди играбельных персонажей есть не только сами черепашки, но и их друзья — Сплинтер, Эйприл и Кейси Джонс. На мобильных платформах игра доступна эксклюзивно подписчикам Netflix.