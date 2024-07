Игрок победил финального босса дополнения к Elden Ring без получения урона

Let me Solo Her — культовый игрок Elden Ring, известный за многочисленные победы над Маленией. Даже его финальный босс дополнения Shadow of the Erdtree заставил буквально «трястись», но теперь всё позади, ведь Let me Solo Her расправился над обидчиком без получения урона.

© Скриншот

В честь битвы игрок даже переименовал себя в Let me Solo Them, ведь можно сказать, что бой подразумевает победу над двумя боссами. В отличие от первой победы, на которую энтузиасту пришлось потратить три часа, в этот раз бой занял около пяти минут — в это время входят обе фазы.

Стратегия Let me Solo Them заключается в том, чтобы не дать Радану совершить удар — босс просто не успевает причинить ущерб игроку. Для этого используется несколько рапир, которые наносят урон с разными эффектами: от гниения и кровотечения вплоть до обморожения. Однако энтузиаст не забывал ловко уворачиваться от снарядов Радана и носиться по арене.

Но недавно Радан потерпел и другое обидное поражение. Стримерша сразилась с боссом на танцевальном коврике. На победу ушло 52 попытки, но всё же противник был повержен.