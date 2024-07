Ведущий дизайнер квестов «Ведьмака 3» вступился за ведьмачье чутье

Павел Саско из CD Projekt Red, работавший ведущим дизайнером квестов в играх Cyberpunk 2077 и Ведьмак 3: Дикая Охота, встал на защиту часто ругаемой механики «Ведьмачье чутьё». Эта способность Геральта позволяет ему видеть разные внутриигровые подсказки — следы, запахи и квестовые предметы.

© Скриншот

По словам Саско, во время разработки «Дикой Охоты» механика «Ведьмачье чутьё» ощущалась каким-то новшеством. Её реализация осуществлялась ещё до релизов новых игр Tomb Raider и Deus Ex, до того, как она приелась (прим. — разработка третьего «Ведьмака» началась в 2012 году).

При этом Саско признаёт, что в итоге с чутьём перестарались. По его мнению, излишнее количество подсказок может навредить темпу игры.

Работая над дополнениями для «Ведьмака 3», CDPR учла свою ошибку с механикой в базовой игре и подошла к реализации подсказок более осознанно. Это были первые шаги в лучшую сторону.

Главным же достижением в этом направлении Саско называет Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — здесь, по его словам, «темп действительно очень хорошо продуман».

Сейчас, кстати, Саско трудится помощником геймдиректора продолжения Cyberpunk 2077. Проект носит кодовое название Project Orion. Что до серии «Ведьмак», то в ней также разрабатываются новые игры — The Witcher: Polaris, The Witcher: Sirius и ремейк The Witcher.