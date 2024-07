Blizzard готова пересмотреть системы World of Warcraft с учетом пожеланий игроков

Геймдиректор дополнения The War Within для World of Warcraft Ион Хаззикостас заявил, что в Blizzard готовы пересматривать механики и системы MMORPG с учётом пожеланий игроков. В последние годы разработчики рассматривают каждый аспект с мыслями: «Это [механика или другой элемент] хорошо служило много лет, но подойдёт ли оно нашим игрокам в 2024 году?».

Во многих случаях в Blizzard решают оставить всё без изменений, однако есть вещи, которым требуется новый «фундамент». На это повлиял запуск дополнения Shadowlands в 2020 году. Хаззикостас признал, что в нём были «некоторые проблемы».

«Я думаю, что это только начиналось, но определённо ускорилось по ходу работы над Shadowlands, где, особенно с точки зрения дизайна, у нас были некоторые проблемы. Мы создали систему и опирались на проверенные временем принципы WoW», — рассказал Ион.



Один из последних примеров серьёзных изменений — радикальная переработка подземелий Mythic Plus, которую уже можно было опробовать в бета-тесте The War Within. Некоторые из аффиксов (модификаторов) вызвали критику игроков, из-за чего разработчики моментально переработали их баланс, а четыре аффикса и вовсе удалили. Цель изменений состояла в том, чтобы сохранить разнообразие подземелий на низких уровнях, но при этом позволить хардкорным игрокам преодолевать трудности.

Хаззикостас считает, что Blizzard пришлось «столкнуться с реальностью». Сами игроки изменились, как и их отношение к миру World of Warcraft. Разработчики же выступают «хранителями» фэнтезийного мира — они хотят не просто придерживаться первоначального видения, а развиваться и идти вперёд.

Напомним, что World of Warcraft: The War Within выходит 26 августа. Это дополнение станет первым в трилогии «Сага о душе мира». А тем временем энтузиасты переносят игру на движок Unreal Engine 5.