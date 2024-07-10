В Battlefield 2042 стартовал кроссовер с Dead Space

В шутере Battlefield 2042 недавно стартовала коллаборация с хоррор-серией Dead Space — в игру добавили новый временный PvE-режим, противников и свежий контент.

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В режиме Outbreak четырём пользователям нужно отбиваться от волн монстров-врагов, которые в этой версии больше напоминают зомби, а не некроморфов из Dead Space.

Игрокам нужно будет пробиться через восемь секторов карты, сражаясь с волнами противников, которые становятся всё мощнее и опаснее. При этом у самих бойцов есть лишь одна жизнь на столкновение с каждой волной.

Судя по геймплейным роликам режима, со временем монстры начинают кидать в бойцов коктейли молотова и берут в руки другое оружие.

За победу над тварями герои получают очки, которые можно тратить на покупку оружия в процессе прохождения. Кроме того, победа в режиме откроет дополнительные бонусы — вроде скина инженера Айзека Кларка, карточку игрока и так далее.

Сам режим будет актуален до 16 июля, причём он входит в обновление 7.40, с которым в игру добавили различные технические улучшения.

Обновление же включено в седьмой сезон шутера, который станет для него последним. Правда, в дальнейшем для игры всё ещё планируют выпускать новые режимы, события и испытания.

При этом в сети уже активно ходят слухи о новой части франшизы, где якобы могут добавить режим королевской битвы и вернут систему классов с разрушениями на картах.

Релиз новой игры ожидается осенью 2025 года. Причём помощь в развитии серии оказывает и Motive Studio, которая занималась ремейком Dead Space (2023).