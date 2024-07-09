Саша Грей проходит Elden Ring: Shadow of the Erdtree и уже победила Реллану

Бывшая порноактриса и действующая стримерша Саша Грей начала проходить дополнение Shadow of the Erdtree для Elden Ring и поделилась первым крупным успехом с подписчиками. Девушка одолела Реллану — одного из самых сложных боссов DLC, имеющего несколько непредсказуемых атак.

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Неизвестно, с какой попытки Саша одержала победу, но, судя по ее эмоциям, далеко не с первой.

Вот как на успех Саши Грей в Shadow of the Erdtree отреагировали зрители: Я только что узнал кое-что новое. Саша Грей играет в Elden Ring лучше меня. Мы просто обожаем тебя, Саша! Привет из Чили. Терпение, которое она проявила в конце, когда здоровье Релланы оказалось почти на нуле, было впечатляющим.