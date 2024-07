В Сети показали, как менялся топ самых популярных игр за последние 20 лет

По социальным сетям и форумам начал активно гулять ролик, который позволяет пережить последние 20 лет в индустрии гейминга и вспомнить, как менялась популярность игр за все это время.

В 2004-м в тройку лидеров входили Final Fantasy, World of Warcraft и Need for Speed: Underground 2, однако к началу 2008-го WoW вышел на первое место с большим отрывом, а топ-3 замкнули GTA 4 и San Andreas.

В январе 2012-го на пике популярности были Minecraft, Skyrim и все тот же World of Warcraft. Еще через 4 года Minecraft укрепил свои позиции, а тройку лидеров замыкали Fallout 4 и League of Legends.

К 2020-му на первое место вырвался Roblox, оставив позади себя Minecraft и Call of Duty: Warzone. Однако к началу 2024 года «Майнкрафт» вернулся на пьедестал, Roblox упала на вторую строчку рейтинга, а на третьей расположилась Fortnite.