Геймдиректор The First Descendant пожаловался на неожиданный наплыв донатеров

Условно-бесплатная The First Descendant вышла в начале месяца и успела привлечь внимание игроков: пиковый онлайн превысил 239 тысяч человек, несмотря на смешанные отзывы и проблемы с производительностью. Точно также это не помешало разработчикам из Nexon заработать денег на микротранзакциях.

Как рассказал глава разработки The First Descendant, в первые часы существования игра столкнулась с задержкой отправки валюты, покупаемой за реальные деньги («Калибры»). Всё дело в неожиданном наплыве игроков, которые решили задонатить в новинку — сервер был перегружен, из-за чего микротранзакции не успевали обрабатываться.

«Мне нужно извиниться за многое. Прежде всего, с первого дня произошла задержка с оплатой Калибров. Количество покупок было настолько велико, что сервер был перегружен, поэтому нам потребовалось много времени, чтобы их обработать. Нам следовало подготовиться заранее, но мы очень сожалеем, что не смогли этого сделать», — поделился геймдиректор.



Калибры используются для прокачки персонажей и позволяют пропустить весомую часть The First Descendant, чтобы сразу перейти к позднему контенту. Однако это не единственная тема, которая была затронута в обращении разработчика. Он добавил, что в Nexon не спали всю ночь, чтобы решить проблему с несовместимостью игры с Microsoft Azure. Приложение не давало возможность войти в систему The First Descendant. В дальнейшем игру ждут различные патчи.

«Мы планируем улучшить стабильность работы клиента и сервера. Кроме того, мы планируем исправить различные ошибки, особенно потому, что есть много жалоб на то, что звук логотипа Nexon, который появляется при запуске игры, слишком громкий, поэтому мы собираемся это исправить», — заключил глава разработки.



Обращение главы разработки