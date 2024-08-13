Советы по прохождению Zenless Zone Zero

Релиз Zenless Zone Zero наконец состоялся, и новый проект HoYoverse моментально привлек огромную аудиторию. На случай, если вы только готовитесь к путешествию в Нью-Эриду, портал PC Gamer поделился парой полезных советов по прохождению.

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Проходите игру в режиме испытания

Сюжетные задания в Zenless Zone Zero получились достаточно простыми даже по меркам гача-игр. Большинство можно пройти без малейшего труда командой персонажей A-класса, если немного прокачать их и выдать им подходящее снаряжение. Чтобы сюжет был не таким легким, попробуйте проходить задания в режиме испытания. Он не сделает игру абсурдно сложной, но схватки станут чуточку более напряженными.

Не забывайте перекусить перед заданиями

В Zenless Zone Zero перед каждым заданием можно подкрепиться в лапшичной, чтобы получить различные бонусы для всей группы. Лавочка Генерала Чопа находится прямо напротив магазина главных героев на Шестой улице.

Ежедневный кофе и счастливые билеты

После того, как вы откроете кофейню на Шестой улице, туда можно заходить за повышением ежедневного лимита энергии на 60 единиц. Она работает точно так же, как в Genshin Impact или Star Rail: этот ресурс необходим для того, чтобы выполнять различные активности. Помимо этого, не забывайте каждый день заходить в газетный ларек к Хаулу за счастливым билетом — он дает маленькие, но приятные награды.

Сфокусируйтесь на одной стихии или фракции

Zenless Zone Zero — игра, где состав команды крайне важен. Дело в том, что каждый персонаж имеет дополнительную способность, которая активируется только если в команде есть другой герой той же фракции или стихии. Поэтому на задания стоит брать либо членов одной фракции, либо персонажей, принадлежащих к одной и той же стихии. Некоторые типы урона и фракции пока не могут предложить много опций, но они станут более доступными в будущем по мере расширения ростера персонажей.

Управляйте видеопрокатом для заработка денег

Несмотря на теневую работу проводниками, протагонисты Zenless Zone Zero также держат небольшой видеопрокат — видимо, в Нью-Эриду нет стриминг-платформ. Для того, чтобы начать работу в магазине, поговорите с банбу за стойкой, после чего выберите промоутера и фильмы, подходящие по жанру. Первое время магазин не будет приносить много денег, но по мере выполнения запросов от клиентов, поиска новых кассет и промоутеров, видеопрокат можно неплохо прокачать.

Подберите правильного банбу

Банбу — маленькие роботы-кролики, которые сопровождают агентов во время экспедиций в каверны. По сути, они выполняют роль боевых компаньонов, которые не только атакуют врагов, но и помогают в цепочках способностей. При этом каждый банбу обладает уникальными способностями, из-за чего важно подобрать правильного миньона под каждую команду.

Механика банбу становится доступна после первого прохождения Нулевой каверны. Вы сможете прокачивать их, а также получать новых банбу при помощи купонов — для них в гача-системе отведен отдельный баннер. Но стоит иметь в виду, что эти купоны нельзя приобрести за реальные деньги: они зарабатываются только внутри игры.