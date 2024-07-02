Kunitsu-Gami от авторов Resident Evil получила демо-версию и дату выхода
Японская компания Capcom посвятила часть своего специального стрима игре Kunitsu-Gami: Path of the Goddess.
На YouTube опубликован трейлер в котором сообщается, что проект доберется до релиза 19 июля.
Также в ролике сообщается, что игроки уже могут ознакомиться с бесплатной демо-версией.
Kunitsu-Gami: Path of the Goddess интересна тем, что в отличие от более известных серий Capcom - Resident Evil, Devil May Cry, Street Fighter и Monster Hunter, сильно ориентированных на западную аудиторию, она очевидно пропитана восточным колоритом и мифологией.