Kunitsu-Gami от авторов Resident Evil получила демо-версию и дату выхода

Японская компания Capcom посвятила часть своего специального стрима игре Kunitsu-Gami: Path of the Goddess.

© Российская Газета

На YouTube опубликован трейлер в котором сообщается, что проект доберется до релиза 19 июля.

Также в ролике сообщается, что игроки уже могут ознакомиться с бесплатной демо-версией.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess интересна тем, что в отличие от более известных серий Capcom - Resident Evil, Devil May Cry, Street Fighter и Monster Hunter, сильно ориентированных на западную аудиторию, она очевидно пропитана восточным колоритом и мифологией.