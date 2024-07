В PS Plus раздают Borderlands 3 и еще две игры

Sony обновила ежемесячную раздачу игр в тарифе PS Plus Essential. Подписчики сервиса могут забрать три игры: популярный шутер Borderlands 3, недавний симулятор хоккея NHL 24 от EA Sports и популярную инди-игру Among Us.

Borderlands 3 — третья часть знаменитой серии шутеров от студии Gearbox. Игра получила неплохие оценки от геймеров и критиков.

NHL 24 — свежая версия симулятора хоккея от EA Sports, вышедшая осенью 2023 года. Лёд и пот — всё, что нужно для счастья.

Among Us — популярная инди-игра, ставшая большим феноменом спустя годы после релиза. Сейчас тайтл менее популярный, чем, к примеру, год или полтора назад, но тоже пользуется спросом.

Раздача игр продлится до 6 августа.