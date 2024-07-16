5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

Exorcist: Reviewer of Minds

Еще один необычный хоррор в стиле Buckshot Roulette или Flathead — иными словами, реиграбельая мини-игра, где акцент сделан на атмосферу. В Exorcist: Reviewer of Minds игроку нужно изгнать нечисть из одержимого ребенка, а для этого необходимо выяснить имя демона, вселившегося в него. По словам самих разработчиков, для экзорцизма понадобятся данные о происхождении демона, священные тексты, логическое мышление и толика удачи.

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Outbrk

Outbrk предлагает игроку примерить на себя роль охотника за штормами на 625 квадратных километрах тщательно воссозданной Аллеи торнадо в США. Профессиональным сорвиголовам нужна ценная информация, которую можно добыть только максимально близко к буре — и, в идеале, до того, как туда доберутся конкуренты. Outbrk позволяет заниматься этим опасным мероприятием как в одиночку, так и в компании друзей по сети. Проект пробудет в раннем доступе Steam минимум два года.

Street Uni X

Street Uni X похожа на Tony Hawk’s Pro Skater и SSX, но вместо скейтборда или сноуборда трюки надо выполнять на моноцикле. Да, оказывается, они достаточно «крутые», чтобы получить поп-панковую игру в духе спортивных аркад эпохи PS1 и PS2.

Spy x Anya: Operation Memories

Официальная игра по мотивам аниме Spy x Family, где героине, девочке-телепату Ане, заполнить фотоальбом приятными воспоминаниями. Игрок сможет посетить дюжину локаций, пообщаться с персонажами оригинальной истории, сделать много фото и пройти множество мини-игр. Operation Memories ориентирована на детей, но, возможно, взрослым поклонникам Spy x Family тоже стоит обратить внимание.

Frogun Encore

Наконец, Frogun Encore — самостоятельное дополнение для хорошо оцененного платформера 2022 года. Оно не вносит никаких радикальных изменений в механики, кроме новенького кооперативного режима за одним экраном. Поклонников старомодных платформеров порадуют новые трюки, сложные боссы и отличная стилизованная графика.