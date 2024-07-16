Во что поиграть на Android и iOS

Рынок мобильных игр не дремлет даже тогда, когда на рынке консольных или компьютерных проектов наступает сравнительное затишье. Портал pocketgamer.com подготовил подборку свежих игр для Android и iOS.

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Guncho

Пошаговая тактика для любителей вестернов. В Guncho игроку грамотно перемещаться по полю боя и считать каждый выстрел, чтобы обхитрить бандитов и прочих беглецов от закона. Помимо этого, объекты окружения тоже можно использовать в сражениях: например, сталкивать врагов в колючие кактусы или ямы.

LUNA The Shadow Dust

LUNDA The Shadow Dust — завораживающе красивое point-and-click приключение, где игроку предстоит подняться на верхушку таинственной башни, не зная, кто он и как сюда попал. Каждый этаж шпиля предлагает набор головоломок, а для того, чтобы решить их, можно переключаться между главной героиней и ее пушистым зверьком-компаньоном.

Space Spree

Space Spree со стороны выглядит как игра из фейковой рекламы, где какой-то человечек постоянно бежит вперед. Но нет, она действительно реальна — это занимательный раннер, где команда астронавтов уничтожает бесконечные полчища грозных пришельцев.

Tarisland

Tarisland — мобильная ММО для тех, кто хочет путешествовать по открытым мирам вдали от компьютера или консоли. Игра может похвастать девятью классами, 18 специализациями и тоннами подземелий, а также достаточно глубокой системой талантов, позволяющей настраивать классы под себя.

Purple

Разработчик Барт Бронте возвращается с очередной головоломкой на тему цвета — на этот раз им стал пурпурный. Purple, как и предыдущие игры автора, предлагает широкий набор паззлов, которые постепенно становятся все более сложными. Настоящий подарок поклонникам минимализма.