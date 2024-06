Пользователям PlayStation Plus в июле бесплатно отдадут сразу три игры

Компания Sony опубликовала в блоге PlayStation июльскую подборку игр, которые получат пользователи всех тарифов подписки PS Plus.

В июле подписчики PlayStation Plus смогут добавить в свою библиотеку сразу три игры: Borderlands 3, NHL 24 и Among Us. Все три проекта будут доступны как пользователям PlayStation 4, так и владельцам PlayStation 5 со 2 июля.

Borderlands 3 — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица с элементами RPG, вышедшая в 2019 году. NHL 24 — это хоккейный симулятор от EA Sports, релиз которой состоялся в октябре 2023 года. Among Us — многопользовательская социальная игра, вышедшая еще в 2018 году, но ставшая популярной во время самоизоляции.

Забрав эти игры в рамках раздачи, пользователи смогут играть в них в любое время, пока на их аккаунте имеется активная подписка PS Plus тарифа Essential и выше.

До появления новых игр, подписчики PS Plus могут забрать игры из июньской раздачи, среди которых SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake, AEW Fight Forever и Streets of Rage 4.