Blizzard решил покинуть главный руководитель франшизы Warcraft

Совсем недавно генеральный менеджер франшизы Warcraft Джон Хайт обсуждал роль ИИ в работе Blizzard и демонстрировал график подписок WoW. А теперь он покидает компанию, в которой проработал 12 лет.

© Blizzard

О своём уходе из Blizzard Хайт сообщил в соцсетях. По его словам, это было трудное решение, но сейчас, когда «Warcraft находится в удивительном положении», для него самое время.

Хайт сердечно поблагодарил всех поклонников Warcraft и выразил уверенность в нынешних командах и лидерах франшизы.

Джон Хайт является ветераном игровой индустрии. До Blizzard он работал в The 3DO Company, Westwood Studios и Sony, где приложил руку к разработке God of War 3.

В Blizzard Entertainment Хайт сначала трудился на позициях старшего продюсера Mists of Pandaria и директора по производству Diablo 3: Reaper of Souls, World of Warcraft: Legion и World of Warcraft: Battle for Azeroth. Затем он дорос до роли исполнительного продюсера и вице-президента, взяв под свой контроль World of Warcraft.

В 2021 году его назначили генеральным менеджером всей франшизы Warcraft, куда входят World of Warcraft, Hearthstone и Warcraft Rumble.

О своих будущих планах Хайт пока ничего не рассказывает, но он открыт к новым возможностям в индустрии и готов «продолжать создавать отличные игры с талантливыми людьми».