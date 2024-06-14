Ремастер слэшера Lollipop Chainsaw получил дату релиза

Разработчики обновлённой версии слэшера Lollipop Chainsaw объявили, что игра выйдет 25 сентября. Цена — $ 50 (примерно).

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Релиз игры состоится на PS5, Xbox Series, ПК и Nintendo Switch. На консолях и ПК тайтл будет работать в разрешении 4K при 60 FPS, а на Switch — в 1080 при 30 кадрах в секунду.

Видео доступно на YouTube-канале Dragami Games. Права на видео принадлежат Dragami Games.

Lollipop Chainsaw представляет собой слэшер от третьего лица, в котором геймерам предстоит взять на себя роль чирлидерши Джульет Старлинг. Она учится в школе Сан-Ромеро-парк, но в какой-то момент всё переворачивается с ног на голову и происходит нашествие зомби. Желая защитить своего бойфренда, Джульет убивает его и вооружается бензопилой.